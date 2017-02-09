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05:41 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярец хотел взыскать за мебель не того цвета 150 тысяч

Суд удовлетворил его иск лишь частично, посчитав сумму неустойки завышенной.

Как сообщает Красноярский краевой суд, покупатель подал в суд на индивидуального предпринимателя за то, что получил от продавца мебель не того цвета.

Житель краевой столицы заказал кухонный гарнитур «Лакота» цвета «Дуб», заплатив за мебель 313,4 тыс. рублей. Однако доставленный и собранный гарнитур не соответствовал по цвету выбранному образцу. Заказчик сообщил об этом исполнителю, после чего фасады кухни были демонтированы, но заменены на новые только спустя полтора месяца. В связи с просрочкой устранения недостатков товара мужчина предъявил фирме претензию о выплате неустойки, но в удовлетворении требований ему было отказано.

Тогда мужчина подал иск в суд, который признал требований истца обоснованными, определив сумму неустойки за период 48 дней в размере 1% цены товара за каждый день просрочки — около 150 тысяч рублей, но снизил ее до 20 тыс. рублей, как явно несоразмерную последствиям нарушения обязательства,

В сентябре 2016 года Советский районный суд Красноярска постановил взыскать с индивидуального предпринимателя в пользу покупателя 20 тыс. рублей неустойки, 3 тыс. рублей компенсации морального вреда за факт нарушения прав потребителя и 11,5 тыс. рублей штрафа за неудовлетворение его требований в добровольном порядке. Также было постановлено взыскать с ответчика 15 тыс. рублей на оплату услуг представителя истца и 1,1 тыс. рублей государственной пошлины в доход местного бюджета.

Но истец не согласился с решением суда и в апелляционной жалобе просил изменить судебное решение, он был не согласен со снижением размера неустойки. Но судебная коллегия отклонила его доводы.

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