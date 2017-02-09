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05:43 (мск), источник: Baikal-info.ru

Запрет на вылов омуля на Байкал введут не раньше апреля

Распределение квоты на вылов омуля в Байкале в 2017 году не противоречит планам Росрыболовства по грядущему запрету добычи этой рыбы.

Источник: РИА "Новости"

Об этом 9 февраля «Байкал Инфо» сообщили в пресс-службе Росрыболовства. Ограничение введут, скорее всего, не раньше апреля.

По стандартной процедуре в начале декабря прошлого года вышел приказ о распределении объемов вылова водных биоресурсов в Байкале. Дело в том, что Росрыболовство всегда заранее распределяет лимиты, чтобы рыбацкое сообщество могло подготовиться к промыслу. Это единый документ по всем видам, а так как на момент выхода приказа запрета на вылов омуля не было введено, квоты на вылов этого эндемика также указаны в приказе. Однако выход приказа не противоречит планам по ограничению добычи байкальского омуля. Если такой запрет будет введён, то будет запущена процедура по приостановке разрешений на промысел.

Сейчас проект документа, вводящего ограничение, ещё находится в разработке, учитывается результаты общественного обсуждения инициативы и обращений Иркутской области и Бурятии. В ближайшее время проект документа будет представлен на публичное обсуждение на сайте www.regulation.gov.ru, обещают в Росрыболовстве. Процедура обсуждения проекта документа занимает 20 рабочих дней, потом поступившие обращения анализируются, а в текст (если необходимо) вносятся коррективы. И лишь после финального обсуждения документ утверждается. Эта ступенчатая процедура стандартна, подчёркивает пресс-служба Росрыболовства.

Напомним, в 2017 году для Иркутской области установили квоту для добычи омуля в размере 61,2 тонн (почти в три раза меньше, чем в прошлом году). Для Бурятии установлена квота в размере 435 тонн, из них для промышленного рыболовства — почти 109 тонн, для коренных малочисленных народов — 126 тонн.

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