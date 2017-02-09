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07:00 (мск), источник: Вести - Новосибирск

12 школ из Новосибирской области вошли в топ-500 лучших в стране

12 школ из Новосибирской области вошли в топ-500 лучших в стране. Самая высокая позиция у физматшколы НГУ — 16 строчка рейтинга. Оценивали по успехам на ЕГЭ — и по числу выпускников, поступивших в вузы.

Источник: Вести - Новосибирск

«Вести» познакомились с теми, кто с гордостью за себя может сказать: «Знай наших». Обычный урок биологии. Обычные старшеклассники. Обычно стесняются перед телекамерой. В тетрадках обычные помарки… и ответы на необычные вопросы учителя. Сегодня про какие-то антикодоны… в обычной школе об этом не говорят.

Это все просто для этих непростых детей. Среди них есть ботаники — это те, кто силен в биологии. Есть физики и математики. Нет лириков. Только вот ЕГЭ выпускники этой школы сдают как все, только результаты лучше чем по стране.

Никита Хрущев: В Академгородке, идею Лаврентьева, вот он слева от главы СССР, разделить в учебе гуманитариев и математиков — критикует. Спустя полгода Никита Сергеевич в отпуске, формально у руля государства зампред совета министров Устинов. Он едва ли не тайно подписывает документ — физмат-школа появилась официально. Первая в Союзе. 50 лет держат планку. Дают стране ума.

Здесь не куют кадры и не вдалбливают науки. Дорога к талантам извилиста и увлекательна.

И точно так же как везде здесь слышно — «звонок для учителя», «временно ставлю оценки карандашом» и «прекратите болтать на задней парте». В ФМШ — невероятно талантливые дети.

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