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07:03 (мск), источник: Sibnovosti.ru

400 заявок на «дальневосточный гектар» поступило из сибирских регионов

Действует программа всего неделю.

Получить бесплатный гектар земли на Дальнем Востоке захотели только 90 жителей Новосибирской области. По всей Сибири таких желающих всего 400. Цифры небольшие, хотя программа и действует всего неделю.

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка рапортует о небывалой популярности проекта. Больше всего интересуются дальневосточными гектарами жители Москвы и Московской области, за ними — Санкт-Петербург и Ленинградская область. Активно россияне подают и коллективные заявки на гектар, чтобы получить несколько компактно расположенных участков для ведения на них совместной хозяйственной деятельности. Самые популярные участки — в Приморье, Хабаровском крае и Республике Саха.

Всего же с начала реализации закона о «дальневосточном гектаре» гражданами России подано более 50 тыс. заявок на получение бесплатного земельного участка.

Идея развития региона отражена в законе о «дальневосточном гектаре»: продать подаренную государством землю новые хозяева не смогут. На отведенном участке можно будет построить дом, чтобы заниматься сельским хозяйством или предпринимательством. Однако оформить участок в аренду или собственность можно будет только на шестой год (земли лесного фонда — после 15 лет) его использования, если он «использовался для осуществления любых видов деятельности, не запрещённой российским законодательством». Эта земля также не может быть передана, подарена или продана иностранным гражданам, лицам без гражданства или образованных с их участием юридическим лицам.

Волна критики этого закона поднялась еще на моменте обсуждения: участки выделяются очень далеко от цивилизации (не ближе 10 километров от городов с населением более 50 тыс. человек и 20 километров — более 300 тыс. человек), инфраструктуры там, естественно, нет.

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