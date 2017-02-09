В Нововаршавке Омской области обьявили ЧП из-за дефицита воды

Как сообщает «Омскздесь», рабочие запустили резервную скважину, но её мощности не хватает. Вода из колонок годится только для хозяйственных целей. Питьевую воду местные жители покупают по три рубля за литр. В ход идёт даже снег, который собирают вёдрами и топят в домах.

Отметим, что проблемы с водой в Нововаршавке наблюдаются уже не первый год.