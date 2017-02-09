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06:13 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Водитель автобуса с телефоном и ногой на панели возмутил красноярцев

По данному факту уже организовали очередную проверку.

Пассажирка автобуса № 60 сфотографировала водителя, задравшего ногу на приборную панель. При этом мужчина держал в руках телефон, управляя маршруткой только одной рукой. Фото очередного нарушителя было опубликовано в социальных сетях 8 февраля.

«Вот так у нас работают водители автобуса № 60», — написала автор фотографии.

В пресс-службе ГИБДД уже сообщили, что по данному факту будет проводиться проверка. За нарушение правил перевозки пассажиров маршрутчику может грозить штраф или даже увольнение. Теперь красноярке предстоит доказать, что фотография была сделана именно 8 февраля.

«Знаете, почему так ездить нельзя? Да потому что в любой экстремальной ситуации этот водитель, отвечающий за жизни пассажиров, других водителей и пешеходов запутается в своей ноге и руках с телефоном, а потом не справится с управлением и устроит аварию», — написала одна из пользователей Сети.

Напомним, ранее красноярцы сняли на видео водителя, который сидел в телефоне, одновременно управляя автобусом. Позже маршрутчик признался, что отслеживал с помощью приложения движение других автобусов. После проверки мужчина уволился, заявив, что ему стыдно перед пассажирами.

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