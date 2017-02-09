Водитель автобуса с телефоном и ногой на панели возмутил красноярцев
По данному факту уже организовали очередную проверку.
По данному факту уже организовали очередную проверку.
Пассажирка автобуса № 60 сфотографировала водителя, задравшего ногу на приборную панель. При этом мужчина держал в руках телефон, управляя маршруткой только одной рукой. Фото очередного нарушителя было опубликовано в социальных сетях 8 февраля.
«Вот так у нас работают водители автобуса № 60», — написала автор фотографии.
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«Знаете, почему так ездить нельзя? Да потому что в любой экстремальной ситуации этот водитель, отвечающий за жизни пассажиров, других водителей и пешеходов запутается в своей ноге и руках с телефоном, а потом не справится с управлением и устроит аварию», — написала одна из пользователей Сети.
Напомним, ранее красноярцы сняли на видео водителя, который сидел в телефоне, одновременно управляя автобусом. Позже маршрутчик признался, что отслеживал с помощью приложения движение других автобусов. После проверки мужчина уволился, заявив, что ему стыдно перед пассажирами.