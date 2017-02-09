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07:06 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцы смогут доехать на «Лыжню России» бесплатно

В Новосибирске 11 февраля пройдет Городская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2017», сообщает пресс-служба управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска.

В Новосибирске 11 февраля пройдет Городская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2017». Дети и подростки примут участие в лыжне позже — 21 марта, из-за похолодания.

Лыжня 11 февраля состоится на лыжных базах Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН, сейчас ее уже готовят к проведению соревнований.

Тех, кто зарегистрируется для участия 10 февраля, доставят в Академгородок бесплатно.

«Везде сформирована главная судейская бригада, организованы места регистрации участников и проведения гонки. Сегодня продолжается подготовка трасс. “Лыжня России” у нас традиционно проходит массово, ярко, празднично и по-спортивному задорно, с концертными номерами. Много людей приходят на этот праздник, кто-то — чтобы активно провести время, пробежаться на лыжах, кто-то — просто поболеть за своих, отдохнуть, приобщиться к здоровому образу жизни», — рассказал директор МАУ «Стадион» Сергей Ахапов.

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