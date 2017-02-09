Новосибирцы смогут доехать на «Лыжню России» бесплатно
В Новосибирске 11 февраля пройдет Городская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2017», сообщает
В Новосибирске 11 февраля пройдет Городская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2017», сообщает
В Новосибирске 11 февраля пройдет Городская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2017». Дети и подростки примут участие в лыжне позже — 21 марта,
Лыжня 11 февраля состоится на лыжных базах Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН, сейчас ее уже готовят к проведению соревнований.
Тех, кто зарегистрируется для участия 10 февраля, доставят в Академгородок бесплатно.
«Везде сформирована главная судейская бригада, организованы места регистрации участников и проведения гонки. Сегодня продолжается подготовка трасс. “Лыжня России” у нас традиционно проходит массово, ярко, празднично и