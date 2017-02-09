Новосибирцы смогут доехать на «Лыжню России» бесплатно

В Новосибирске 11 февраля пройдет Городская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2017». Дети и подростки примут участие в лыжне позже — 21 марта, из-за похолодания.

Лыжня 11 февраля состоится на лыжных базах Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН, сейчас ее уже готовят к проведению соревнований.

Тех, кто зарегистрируется для участия 10 февраля, доставят в Академгородок бесплатно.