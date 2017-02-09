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07:55 (мск), источник: Nur.kz

Туристы из Казахстана устроили дебош в южнокорейском аэропорту

В Южной Корее прямо в аэропорту казахстанские туристы устроили настоящий скандал. Они нецензурно бранились и требовали еду, сообщает 31 канал.

Источник: Nur.kz

В МИД Казахстана сейчас выясняют все обстоятельства инцидента. Возможно, такая реакция последовала после того, как наших граждан не впустили в страну.

Снятое в аэропорту видео стало хитом просмотров. На кадрах казахстанцы спорят с людьми в форме. Сотрудники аэропорта Сеула, по всей видимости, не впускают их в страну. В ход идет нецензурная брань. Ролик разметили в соцсетях очевидцы. По всей видимости, эти люди находятся в таможенной зоне больше 10 часов. Одна из героинь громко просит еду.

Таких случаев, когда наших граждан не впускают в Южную Корею, становится все больше. Казахстанец Артем Ким в Сеуле уже несколько лет. Он приехал заработать денег. Молодой человек уверяет, всему виной элементарное незнание правил въезда. Многие, как всегда, рассчитывают на удачу.

«Я хотел прокомментировать видео из сеульского аэропорта, где наших разворачивают домой. А все потому, что люди едут, их много, в поисках заработка. Они едут на два месяца, потом становятся нелегалами и уходят работать в рестораны, на заводы, на поля», — говорит Артем Ким.

Между Казахстаном и Южной Кореей заключено специальное соглашение, согласно которому въезд в эту страну для наших соотечественников безвизовый. Многие наивно полагают, что отсутствие визы дает им безграничные права, говорит директор одной из алматинских турфирм. Айгуль Ергазиева уверена, что те, кто уезжает на заработки, оформляют авиабилеты через интернет, не имея при себе других документов.

«Мигрантов много туда едут на заработки. В основном, с южных регионов страны. У них нет документов, обратного билета, нет ваучера на гостиницу, нет трудового контракта. Скорей всего, эти люди нарушают правила въезда и не имеют при себе необходимых документов», — считает директор турфирмы Айгуль Ергазиева.

Южная Корея сегодня — одно из популярных направлений. Отдых и лечение привлекают туристов со всего мира. Но эти люди, въезжая в страну, имеют все документы от страховок до трансферного ваучера. Власти Кореи усилили контроль над трудовыми мигрантами и ужесточили требования.

В МИД Казахстана ситуацию пока не комментируют до выяснения всех обстоятельств. Во избежание подобных проблем специалисты просят внимательно изучать законы страны пребывания перед отъездом и заблаговременно заботиться о необходимых документах. Тем более, в следующем году Южная Корея станет хозяйкой 23 зимних Олимпийских игр.

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