«Никакой реакции»: Красноярец обвинил ГИБДД в равнодушии к парковке на тротуаре (видео)

Инцидент произошел на ул. Сурикова. На видеозаписи мужчина рассказывает, что два эвакуатора под руководством инспектора ДПС забирали припаркованные с нарушением машины, но якобы игнорировали ту, которая частично перегородила пешеходный тротуар. Со слов очевидица, полицейский подошел, посмотрел на иномарку, но продолжил эвакуировать другие машины. Прохожий решил, что к машине, перегородившей тротуар, у полицейских нет претензий, поэтому и обвинил их в бездействии."Никакой реакции, даже элементарного замечания не сделал водителю, — посетовал автор ролика.
Обсуждая инцидент, интернет-пользователи согласились с ним, но нашлись и те, кто уверен, что в данном случае нельзя эвакуировать машину, так как не видно ни бордюра, ни брусчатки.
В пресс-службе ГИБДД Newslab.ru пояснили, что ознакомились с данным видео, однако заявили, что по такой короткой записи невозможно судить о действиях полицейского. «На кадрах видно, что сотрудник ДПС в первую очередь применяет меры к тем транспортным средствам, которые создают помеху в движении другому автотранспорту. При этом остались за кадром дальнейшие действия сотрудников, поэтому не исключено, что после окончания съемки машину, о которой идет речь, все же эвакуировали», — отметили в ГИБДД.