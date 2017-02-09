«Никакой реакции»: Красноярец обвинил ГИБДД в равнодушии к парковке на тротуаре (видео)

Инцидент произошел на ул. Сурикова. На видеозаписи мужчина рассказывает, что два эвакуатора под руководством инспектора ДПС забирали припаркованные с нарушением машины, но якобы игнорировали ту, которая частично перегородила пешеходный тротуар. Со слов очевидица, полицейский подошел, посмотрел на иномарку, но продолжил эвакуировать другие машины. Прохожий решил, что к машине, перегородившей тротуар, у полицейских нет претензий, поэтому и обвинил их в бездействии."Никакой реакции, даже элементарного замечания не сделал водителю, — посетовал автор ролика.

Обсуждая инцидент, интернет-пользователи согласились с ним, но нашлись и те, кто уверен, что в данном случае нельзя эвакуировать машину, так как не видно ни бордюра, ни брусчатки.