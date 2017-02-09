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06:23 (мск), источник: Newslab.ru

«Никакой реакции»: Красноярец обвинил ГИБДД в равнодушии к парковке на тротуаре (видео)

Красноярец обвинил ГИБДД в бездействии, которое, по его мнению, выразилось в игнорировании нарушителя, припарковавшегося на тротуаре. Соответствующее видео накануне было опубликовано в одном из пабликов, где горожане делятся историями про хамство на дорогах.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел на ул. Сурикова. На видеозаписи мужчина рассказывает, что два эвакуатора под руководством инспектора ДПС забирали припаркованные с нарушением машины, но якобы игнорировали ту, которая частично перегородила пешеходный тротуар. Со слов очевидица, полицейский подошел, посмотрел на иномарку, но продолжил эвакуировать другие машины. Прохожий решил, что к машине, перегородившей тротуар, у полицейских нет претензий, поэтому и обвинил их в бездействии."Никакой реакции, даже элементарного замечания не сделал водителю, — посетовал автор ролика.

Обсуждая инцидент, интернет-пользователи согласились с ним, но нашлись и те, кто уверен, что в данном случае нельзя эвакуировать машину, так как не видно ни бордюра, ни брусчатки.

В пресс-службе ГИБДД Newslab.ru пояснили, что ознакомились с данным видео, однако заявили, что по такой короткой записи невозможно судить о действиях полицейского. «На кадрах видно, что сотрудник ДПС в первую очередь применяет меры к тем транспортным средствам, которые создают помеху в движении другому автотранспорту. При этом остались за кадром дальнейшие действия сотрудников, поэтому не исключено, что после окончания съемки машину, о которой идет речь, все же эвакуировали», — отметили в ГИБДД.

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