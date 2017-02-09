Выбранный горожанами гимн Владивостока представили депутатам

Владивосток, 9 февраля, PrimaMedia.

Администрация Владивостока на заседании комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности предоставила депутатам городской Думы одобренный горожанами гимна города. Им стала песня Ивана Мальцева «Владивосток — город воинской славы». Однако, несмотря на сделанный горожанами выбор, эта песня может и не стать гимном Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, что идея создать официальный гимн Владивостока появилась давно, но работу над этим начали вести в 2014 году. Администрация города объявила открытый конкурс, на который свою версию песни мог прислать любой желающий. Было несколько главных критериев: торжественность, отражение основных событий в истории города, запоминающийся текст и мелодия. Всего в конкурсе принял участие 21 человек. Из всех предложенных песен специальная комиссия выбрала пять, которые более или менее подходили, и выставила их на голосование горожан.

Стоит отметить, что полностью комиссиию не устроила ни одна песня, горожане же в итоге проголосовали за песню Ивана Мальцева «Владивосток — город воинской славы».

Результаты голосования представили депутатам Думы Владивостока, однако однозначного решения по поводу гимна на заседании комитета они так и не приняли. Обсуждение будет продолжено в марте.