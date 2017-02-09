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06:28 (мск), источник: dostup1.ru

ГИБДД Челябинской области призывает водителей воздержаться от поездок: перекрыты трассы

Наряды ДПС переведены на круглосуточный режим несения службы.

Источник: РИА "Новости"

Из-за низкой температуры воздуха, снегопадов и пониженной видимости на дорогах сотрудники Госавтоинспекции переведены на круглосуточный режим несения службы — ряд трасс в регионе перекрыт, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

С вечера 8 февраля ГИБДД проводит мониторинг состояния дорожных и погодных условий, как в Челябинске, так и по всей области. При возникновении затруднений в движении транспорта вносятся коррективы в дислокацию нарядов ДПС для предотвращения заторов и ДТП.

«Предпринимаемые меры нацелены на уменьшение ситуаций со скоплением автомобилей на основных транспортных магистралях и позволят реагировать на дорожную обстановку своевременно. Несмотря на ухудшение погодных условий ситуация с обеспечением безопасности ДТП не зарегистрировано», — сообщается отделение пропаганды УГИБДД по Челябинской области.

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными на дороге, выбирать скорость и маршрут передвижения с учетом дорожной ситуации. По возможности водителей воздержаться от поездок. При движении на дальние расстояния гражданам советуют быть предельно осторожными, иметь с собой теплые вещи, питание и достаточный запас топлива.

Напомним, из-за непогоды временно закрыто движение на четырех некоторых автомобильных трассах. С вечера 8 февраля в Кизильском, Карталинском и Варненском районах перекрыты следующие дороги: Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды, участок Карталы — Бреды; Кизильское — Бреды — Мариинский, участок Аркаим — Бреды; Бреды — Синий Шихан и автодорога Павловский — Айдырлинский; Обручевка — Карабулан, Карабулан — Мартыновка — Гранитный, Кизильское — Богдановское, Верхняя Сосновка — Каменка — а/д Кизильское — Богдановское, Варна — Александровка.

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ГИБДД Челябинской области призывает водителей воздержаться от поездок: перекрыты трассы
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