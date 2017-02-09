Детский сад «Егорка» без лицензии не может принять 400 детей

Строительство детского сада № 555 начали еще в 2014-м году. У него два корпуса — в микрорайоне «Дивногорский» и «Новомарусино», рассчитаны на 400 детей. Здания возводились по федеральной программе «Жилище», деньги выделялись из бюджетов всех уровней.

— Здесь живут семейные люди с маленькими детьми, которых очень много. Почти у всех есть ипотека, и мамочки не могут выйти на работу, потому что нет садика, говорит мама Оксана Карамышева.

Семену Карамышеву три с половиной года. Он уже знает буквы и умеет считать, а еще любит играть с ребятами во дворе и мечтает пойти в детский сад. Когда его родители выбирали квартиру, то отдали предпочтение микрорайону «Дивногорский» только из-за строящегося рядом садика.

Детский сад в «Дивногорском» даже получил официальное название «Егорка», но дошкольное учреждение пока не может принять детей: открытие каждый раз переносят, и длится это уже полгода.

Официальное открытие все же состоялось 23 декабря. Все было, как положено: перерезали ленту, вручили ключи и обещали начать занятия. Вот только оказалось, что нет лицензии на ведение образовательной деятельности, потому что есть сложности с переходом участка земли из областной в муниципальную собственность.

— Мы написали обращение Путину, после чего отправили его в департамент образования. Нам ответили, что в декабре садик еще не был готов, и архитектурная инспекция выявила много замечаний. В связи с этим нет никаких документов и лицензии, — говорит жительница микрорайона «Дивногорский» Ольга Мартынова.

На территорию детского сада съемочную группу ОТС не пустили. Ворота закрыты на замок, но люди в здании есть — это охрана и рабочие. За комментарием мы обратились в мэрию Новосибирска, и вот какой ответ получили:

«Для того, чтобы приступить к образовательной деятельности на вновь введенных объектах, необходимо получить лицензию. В настоящее время определены даты выходов специалистов Роспотребнадзора и Госпожнадзора для получения заключений на соответствие зданий требованиям санитарным правилам, противопожарным нормам. Руководитель дошкольного учреждения после получения указанных заключений предоставит документы на получение лицензии».

Как долго будет тянуться бумажная волокита, пока неизвестно. Родителям лишь обещают, что, может быть, двери для их детей откроют в марте.