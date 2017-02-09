Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
4 универсальных упражнения, чтобы снять стресс
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика»
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
Алсу вернулась к работе спустя полгода после родов
45-летняя актриса и крестница принца Чарльза найдена мертвой
Убийца, съевший полицейского, найден мертвым
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
СМИ: срыв перемирия на Донбассе привел к краху ВСУ
Тина Канделаки поздравила мужа с 30-летием
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
От боли в спине не помогают никакие лекарства
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей
Фоторепортажи
20Ситуация на юго-востоке Украины
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
07:03 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Прокуратура предложила изменить планировку Братска для решения экологических проблем

Состояние атмосферного воздуха в городе продолжает оставаться неудовлетворительным.

Источник: IrkutskMedia.ru

Братским межрайонным природоохранным прокурором мэру Братска направлены предложения по изменению градостроительной документации. Состояние атмосферного воздуха в городе с момента пуска крупных промышленных предприятий продолжает оставаться неудовлетворительным. Об этом ИA IrkutskMedia сообщили в пресс-службе прокуратуры Приангарья.

Согласно результатам проведенного органами Роспотребнадзора социально-гигиенического мониторинга из 3341 пробы воздуха в жилой зоне Братска в 274 обнаружены превышения вредных веществ по веществам: гидроксибензол, взвешенные вещества, гидрофторид, формальдегид, бензол, этилбензол, сероуглерод, метантиол. В этой связи Братской природоохранной прокуратурой, контролирующими органами с целью сокращения выбросов вредных веществ в атмосферный воздух на постоянной основе принимаются меры к нарушителям природоохранного законодательства.

«Вместе с тем, после исполнения предприятиями природоохранных мероприятий, их негативное воздействие на жителей города все же остается. Одной из причин такого положения является близость к городу лесопромышленного производства и допущенные при строительстве градостроительные ошибки. Созданные эспланады от предприятия к городу по улицам Ленина, Мира и Комсомольской превратились в продуваемые коридоры, по которым выбросы лесохимии беспрепятственно распространяются в жилую застройку», — отметили в ведомстве.

Природоохранным прокурором мэру Братска предложено организовать проведение градостроительных и метеорологических исследований, изменить градостроительную документацию и устранить эспланады путем засаживания их быстрорастущими деревьями для восстановления защитных свойств санитарной зоны лесопромышленного комплекса.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Очередной нелегальный игровой салон закрыли в Иркутске
Крымские татары призвали ООН признать полуостров частью РФ
Палата общин парламента Великобритании приняла билль о Brexit
Советский футболист Виктор Чанов скончался на 58-м году жизни
Опубликовано письмо организатора терактов 11 сентября Обаме
Экзамен со стажем: закону о ЕГЭ исполняется 10 лет
В США произошло опасное сближение самолета с «бортом № 1» Трампа
Израильская ПРО сбила ракеты, запущенные с Синая
Спорт
Решение IBU: Фуркад выиграл или проиграл? России предложено до конца февраля добровольно отказаться от права на проведение чемпионата мира по биатлону 2021 года
Авто
Генерал оторвал ручку двери на «Патриоте»: УАЗ назвал виновного Глава научно-технического центра ООО «УАЗ» Евгений Галкин прокомментировал историю, подпортившую имидж автозавода
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика» После борьбы с онкологическим заболеванием скончался актер, номинант «Золотого глобуса» Ричард Хэтч, снявшийся во многих популярных телесериалах
Недвижимость
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Власти упростят сдачу жилья в аренду
Застройщики не сдали вовремя половину новостроек Москвы
Правительство одобрило бессрочную приватизацию жилья
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями Певица попала под капельницу.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь