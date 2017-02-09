Прокуратура предложила изменить планировку Братска для решения экологических проблем

Братским межрайонным природоохранным прокурором мэру Братска направлены предложения по изменению градостроительной документации. Состояние атмосферного воздуха в городе с момента пуска крупных промышленных предприятий продолжает оставаться неудовлетворительным. Об этом ИA IrkutskMedia сообщили в пресс-службе прокуратуры Приангарья.

Согласно результатам проведенного органами Роспотребнадзора социально-гигиенического мониторинга из 3341 пробы воздуха в жилой зоне Братска в 274 обнаружены превышения вредных веществ по веществам: гидроксибензол, взвешенные вещества, гидрофторид, формальдегид, бензол, этилбензол, сероуглерод, метантиол. В этой связи Братской природоохранной прокуратурой, контролирующими органами с целью сокращения выбросов вредных веществ в атмосферный воздух на постоянной основе принимаются меры к нарушителям природоохранного законодательства.

«Вместе с тем, после исполнения предприятиями природоохранных мероприятий, их негативное воздействие на жителей города все же остается. Одной из причин такого положения является близость к городу лесопромышленного производства и допущенные при строительстве градостроительные ошибки. Созданные эспланады от предприятия к городу по улицам Ленина, Мира и Комсомольской превратились в продуваемые коридоры, по которым выбросы лесохимии беспрепятственно распространяются в жилую застройку», — отметили в ведомстве.

Природоохранным прокурором мэру Братска предложено организовать проведение градостроительных и метеорологических исследований, изменить градостроительную документацию и устранить эспланады путем засаживания их быстрорастущими деревьями для восстановления защитных свойств санитарной зоны лесопромышленного комплекса.