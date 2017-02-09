Прокуратура предложила изменить планировку Братска для решения экологических проблем
Состояние атмосферного воздуха в городе продолжает оставаться неудовлетворительным.
Состояние атмосферного воздуха в городе продолжает оставаться неудовлетворительным.
Братским межрайонным природоохранным прокурором мэру Братска направлены предложения по изменению градостроительной документации. Состояние атмосферного воздуха в городе с момента пуска крупных промышленных предприятий продолжает оставаться неудовлетворительным. Об этом ИA IrkutskMedia сообщили в
Согласно результатам проведенного органами Роспотребнадзора
«Вместе с тем, после исполнения предприятиями природоохранных мероприятий, их негативное воздействие на жителей города все же остается. Одной из причин такого положения является близость к городу лесопромышленного производства и допущенные при строительстве градостроительные ошибки. Созданные эспланады от предприятия к городу по улицам Ленина, Мира и Комсомольской превратились в продуваемые коридоры, по которым выбросы лесохимии беспрепятственно распространяются в жилую застройку», — отметили в ведомстве.
Природоохранным прокурором мэру Братска предложено организовать проведение градостроительных и метеорологических исследований, изменить градостроительную документацию и устранить эспланады путем засаживания их быстрорастущими деревьями для восстановления защитных свойств санитарной зоны лесопромышленного комплекса.