Екатеринбуржцев оставят без маршруток
Несмотря на перенос транспортной реформы.
Несмотря на перенос транспортной реформы.
С 1 июля 2017 года в Екатеринбурге отменят часть существующих автобусных маршрутов, несмотря на перенос транспортной реформы на 2019 год. Об этом в интервью «Четвертому каналу» заявил заместитель председателя комитета по транспорту администрации Екатеринбурга Сергей Яскевич.
Он отметил, что речь идет о дублирующих маршрутах. Сейчас чиновники решают, какие именно автобусы следует исключить из транспортной схемы, передает «Уралинформбюро».
Ранее в мэрии объясняли необходимость отмены ряда автобусов гигантскими убытками транспортных МУПов. Разница между доходами и расходами сейчас составляет порядка 2 миллиардов рублей в год.
Стоит напомнить, что транспортную реформу в уральской столице должны были провести 1 июля. Она предполагала отмену 113 маршрутов. Вместо них должно было быть организовано всего 62. Новость вызвала шквал недовольства. В результате