Екатеринбуржцев оставят без маршруток

С 1 июля 2017 года в Екатеринбурге отменят часть существующих автобусных маршрутов, несмотря на перенос транспортной реформы на 2019 год. Об этом в интервью «Четвертому каналу» заявил заместитель председателя комитета по транспорту администрации Екатеринбурга Сергей Яскевич.

Он отметил, что речь идет о дублирующих маршрутах. Сейчас чиновники решают, какие именно автобусы следует исключить из транспортной схемы, передает «Уралинформбюро».

Ранее в мэрии объясняли необходимость отмены ряда автобусов гигантскими убытками транспортных МУПов. Разница между доходами и расходами сейчас составляет порядка 2 миллиардов рублей в год.