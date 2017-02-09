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07:51 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбуржцев оставят без маршруток

Несмотря на перенос транспортной реформы.

Источник: УралИнформБюро

С 1 июля 2017 года в Екатеринбурге отменят часть существующих автобусных маршрутов, несмотря на перенос транспортной реформы на 2019 год. Об этом в интервью «Четвертому каналу» заявил заместитель председателя комитета по транспорту администрации Екатеринбурга Сергей Яскевич.

Он отметил, что речь идет о дублирующих маршрутах. Сейчас чиновники решают, какие именно автобусы следует исключить из транспортной схемы, передает «Уралинформбюро».

Ранее в мэрии объясняли необходимость отмены ряда автобусов гигантскими убытками транспортных МУПов. Разница между доходами и расходами сейчас составляет порядка 2 миллиардов рублей в год.

Стоит напомнить, что транспортную реформу в уральской столице должны были провести 1 июля. Она предполагала отмену 113 маршрутов. Вместо них должно было быть организовано всего 62. Новость вызвала шквал недовольства. В результате сити-менеджер Александр Якоб вынужден был признать недостаточную готовность к проведению реформы и перенести ее на 2019 год. А главный идеолог новой схемы Евгений Липович ушел в отставку.

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