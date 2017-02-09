Жителя Рязани оштрафовали за запрещенный омский рэп в аудиозаписях

Октябрьский районный суд оштрафовал молодого жителя Рязани. 25-летний рязанец разместил на своей страничке в соцсетях экстремистский материал. В разделе аудиозаписей парня была найдена песня «Дым» омских рэперов «Грот» и «25/17».

Несмотря на то, что решение суда было вынесено 31 января 2017 года, об этом стало известно только сегодня. Сумма штрафа составила 1 тысячу рублей. Постановление суда еще не вступило в законную силу, рязанец может его обжаловать, передает rzn.info.

В 2015 году песня «Дым» была включена в федеральный список экстремистских материалов, согласно решению нижегородского суда.

Отметим, в Рязани этот случай — не первый. Менее месяца назад, 17 января, этот же Октябрьский районный суд вынес решение оштрафовать 26-летнего горожанина на 1 500 тысячи рублей. У него на странице были найдены две запрещенные песни группы «Коловрат».