Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
В Индии у женщины из головы извлекли живого таракана
Трамп рассказал о "самой ужасной сделке" Обамы: "Это позор"
Анна Седокова ждет третьего ребенка
СМИ: у Памелы Андерсон роман с Джулианом Ассанжем
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
"Клоуна-убийцу" посадили за то, что он напугал беременную
Разжиревшие амурские тигры взорвали Сеть (фото)
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
СМИ: срыв перемирия на Донбассе привел к краху ВСУ
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Горькая правда о гомеопатии
Хлоргексидин вызывает аллергию
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
07:48 (мск), источник: Om1.ru

Жителя Рязани оштрафовали за запрещенный омский рэп в аудиозаписях

У парня на странице нашли включенную в список запрещенных материалов песню — рэп омских исполнителей.

Октябрьский районный суд оштрафовал молодого жителя Рязани. 25-летний рязанец разместил на своей страничке в соцсетях экстремистский материал. В разделе аудиозаписей парня была найдена песня «Дым» омских рэперов «Грот» и «25/17».

Несмотря на то, что решение суда было вынесено 31 января 2017 года, об этом стало известно только сегодня. Сумма штрафа составила 1 тысячу рублей. Постановление суда еще не вступило в законную силу, рязанец может его обжаловать, передает rzn.info.

В 2015 году песня «Дым» была включена в федеральный список экстремистских материалов, согласно решению нижегородского суда.

Отметим, в Рязани этот случай — не первый. Менее месяца назад, 17 января, этот же Октябрьский районный суд вынес решение оштрафовать 26-летнего горожанина на 1 500 тысячи рублей. У него на странице были найдены две запрещенные песни группы «Коловрат».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Омске из-за аномальных морозов отменили лыжню России
Крымские татары призвали ООН признать полуостров частью РФ
ЦБ отозвал лицензию у банка «Енисей»
Советский футболист Виктор Чанов скончался на 58-м году жизни
Опубликовано письмо организатора терактов 11 сентября Обаме
Экзамен со стажем: закону о ЕГЭ исполняется 10 лет
В США произошло опасное сближение самолета с «бортом № 1» Трампа
Израильская ПРО сбила ракеты, запущенные с Синая
Спорт
Решение IBU: Фуркад выиграл или проиграл? России предложено до конца февраля добровольно отказаться от права на проведение чемпионата мира по биатлону 2021 года
Авто
Генерал оторвал ручку двери на «Патриоте»: УАЗ назвал виновного Глава научно-технического центра ООО «УАЗ» Евгений Галкин прокомментировал историю, подпортившую имидж автозавода
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика» После борьбы с онкологическим заболеванием скончался актер, номинант «Золотого глобуса» Ричард Хэтч, снявшийся во многих популярных телесериалах
Недвижимость
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Власти упростят сдачу жилья в аренду
Стас Михайлов занялся строительным бизнесом
Незаконные дачи над Рублевкой будут искать дронами
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями Певица попала под капельницу.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь