Акваторию порта Ванино обследуют экологи

Специалисты министерства природных ресурсов Хабаровского края проведут масштабное обследование акватории порта Ванино на предмет загрязнения углем, передает корреспондент ИА REGNUM.

Первые пробы морской воды будут взяты сразу после схода льда в акватории порта. В региональном минприроды предполагают, что в воде может быть выявлено превышение предельно допустимого содержания угольных примесей, — сообщило ИА Амурпресс.

«В порту идет перевалка угля, а средств пылеподавления нет. По этой причине угольная пыль засыпает как акваторию порта, так и жилые массивы поселка Ванино», — сказал заместитель министра природных ресурсов региона Виктор Бардюк.

Ранее руководство ОАО «Ванинский морской торговый порт» совместно в правительством Хабаровского края разработало и утвердило план по снижению загрязнения окружающей среды портом Ванино.

«Но из 13 предписанных мероприятий порт выполнил только три», — сообщил Виктор Бардюк.

По словам Виктора Бардюка, качественные мероприятия по пылеподавлению требуют значительных капиталовложений. Но пока порт Ванино больше тратит денег на ликвидацию сбросов предприятия, нежели на ликвидацию выбросов пыли. Предприятию предписано приобрести дополнительное оборудование для пылеподавления — вакуумную машину, водяные «пушки» и прочее. Но этого до сих пор не сделано, хотя срок был до 31 декабря 2016 года.