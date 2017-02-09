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11:10 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В столице появится первый парк птиц с цаплями и журавлями

Парк водоплавающих и болотных птиц в заказнике «Долгие пруды» создадут за два года.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Проектирование первого столичного парка птиц начнётся весной этого года, а его создание завершится в 2019-м. Он появится на территории природного парка «Долгие пруды» в районе Северный и займёт почти 15 гектаров. Вся его инфраструктура впишется в существующий природный ландшафт.

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Планируется, что там будут обитать водоплавающие и болотные птицы — аисты, цапли, журавли, утки, гуси, лебеди. Все желающие смогут не только полюбоваться птицами, но и покормить их. Рядом с водоёмами установят автоматы со специальным кормом.

Посетители парка птиц также смогут увидеть разнообразные водные растения. Рассмотреть вблизи, например, кувшинки или лилии можно будет со специальных деревянных настилов, которые появятся на пешеходных тропинках.

«Мы хотим создать парк водоплавающих птиц в посёлке Северный, так как там находятся подходящие водно-болотные угодья. Это глобальный познавательный проект, первый парк птиц в Москве и фактически один из первых парков, где горожане смогут увидеть птиц в их естественной среде обитания», — рассказал руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

Парк «Долгие пруды», на территории которого планируют обустроить парк птиц, занимает площадь в 134 гектара, на его территории есть два пруда и семь озёр. В комплекс входят также две исторические усадьбы, объекты культурного наследия федерального и регионального значения, — Виноградово и Заболотье. После завершения работ по благоустройству, помимо парка птиц, в нём появятся парк археологии, прогулочные маршруты, зоны отдыха и многое другое.

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