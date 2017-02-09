Ученые: Мона Лиза загадочно улыбалась из-за сифилиса

Он напоминает, что «Джоконда» считается портретом Лизы Герардини, супруги торговца шелком из Флоренции Франческо дель Джокондо. Подозрения в том, что модель великого Леонардо страдала венерической болезнью, появились не случайно, пишет Dni.ru.

Согласно свидетельствам, сохранившимся в бухгалтерских книгах флорентийского монастыря, Лиза Герардини покупала в аптеке воду улиток, которой тогда лечили сифилис.

Что касается самой загадочной в мире полуулыбки и ее связи с заболеванием, то искусствовед отмечает, что она является своеобразной насмешкой. По его мнению, «Мона Лиза» как бы говорит с полотна, что «секс может сделать вас больным».

Кроме того, Джонс отмечает, что в 1503 году, когда Лиза Герардини позировала для да Винчи, сифилис был очень распространен в Европе. Считается, что инфекцию завезли участники экспедиций в Америку в 1492 году.

Также британец полагает, что на заболевание в картине намекает и пейзаж. За плечами модели изображено море, из-за которого виднеются горы — по его мнению, это символ Нового света, то есть источника сифилиса, привезенного мореплавателями.

Высказывалось и предположение, что на известной картине художник изобразил андрогина — полумужчину, полуженщину. В портрете Лизы Герардини нашли черты предполагаемого любовника художника и его подмастерья Джана Джакомо Капротти.