Ученые: Мона Лиза загадочно улыбалась из-за сифилиса
Британский искусствовед Джонатан Джонс заявил, что причиной легендарной улыбки «Моны Лизы» Леонардо да Винчи является сифилис, которым она была больна.
Британский искусствовед Джонатан Джонс заявил, что причиной легендарной улыбки «Моны Лизы» Леонардо да Винчи является сифилис, которым она была больна.
Он напоминает, что «Джоконда» считается портретом Лизы Герардини, супруги торговца шелком из Флоренции Франческо дель Джокондо. Подозрения в том, что модель великого Леонардо страдала венерической болезнью, появились не случайно, пишет Dni.ru.
Согласно свидетельствам, сохранившимся в бухгалтерских книгах флорентийского монастыря, Лиза Герардини покупала в аптеке воду улиток, которой тогда лечили сифилис.
Что касается самой загадочной в мире полуулыбки и ее связи с заболеванием, то искусствовед отмечает, что она является своеобразной насмешкой. По его мнению, «Мона Лиза» как бы говорит с полотна, что «секс может сделать вас больным».
Кроме того, Джонс отмечает, что в 1503 году, когда Лиза Герардини позировала для да Винчи, сифилис был очень распространен в Европе. Считается, что инфекцию завезли участники экспедиций в Америку в 1492 году.
Также британец полагает, что на заболевание в картине намекает и пейзаж. За плечами модели изображено море,
Высказывалось и предположение, что на известной картине художник изобразил андрогина — полумужчину, полуженщину. В портрете Лизы Герардини нашли черты предполагаемого любовника художника и его подмастерья Джана Джакомо Капротти.