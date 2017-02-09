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07:52 (мск), источник: Sputniknews.kz

Дороги закрыты в четырех областях Казахстана

АСТАНА, 9 фев — Sputnik. Движение закрыто на автодорогах в четырех областях Казахстана в связи с плохой видимостью, также в нескольких областях объявлено штормовое предупреждение, сообщается на сайте комитета по ЧС МВД РК.

Источник: Sputniknews.kz

Дороги закрыты в связи ухудшением погодных условий: метель, плохая или нулевая видимость.

В Алматинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги Ушарал — Достык (83−184 км).

В Актюбинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на участках автодорог: Кандыагаш — Эмба — Шалкар — Иргиз (92−257 км, г. Эмба-г. Шалкар), Кандыагаш — Эмба (4−92 км, г. Кандыагаш — г. Эмба), Карабутак — Комсомол (0−234 км, п. Карабутак — гр. Костанайской области).

В Костанайской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на участках автодорог Карабутак — Костанай (231−389 км, гр. Актюбинской области — п. Денисовка), Житикара — Камысты — Ливановка (1−73 км); Аулиеколь — Жолдама (0−257 км), Адаевка — Аралколь (0−110 км), Аулиеколь — Смайловка (0−106 км), Аулиеколь — Акжол (0−100 км).

В Восточно-Казахстанской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на участках автодорог: Семей Караул (4−94 км), Чарск — Бакырчик (8−42 км), Воскресеновка — Петропавловка — Шелехова — Бель — Агаш — Дмитриевка (39−64 км), Новопокровка — Петропавловка — Зубаир — Байтанант (23−41 км).

Штормовое предупреждение.

Днем 9, ночью 10 февраля в Жамбылской области ожидается юго-западный, западный ветер местами 15−20, порывы — 23−28, на юго-западе области временами более 30 м/с. В горных и предгорных районах ожидаются сильные осадки. Местами туман, гололед, метель.

Днем 9, ночью 10 февраля в Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ожидается юго-западный, западный ветер местами 15−20, порывы — 23−28, временами более 30 м/с.

9 февраля в Кызылординской области ожидается резкое понижение температуры — ночью до 20−25, местами 10−15 мороза.

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