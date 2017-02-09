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07:20 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Правоохранители в Приангарье задержали мэра Тайшетского района Александра Величко

Основания задержания пока не называются.

Источник: IrkutskMedia.ru

Сотрудники полиции, ФСБ и Следственного комитета в Иркутской области задержали мэра Тайшетского района Александра Величко. Сразу после традиционной планерки к нему в кабинет вошли около 10-ти человек в погонах. Основания задержания пока не называются, но существует вероятность, что это связано с расследованием уголовного дела о хищении муниципальных артезианских скважин. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на официальный источник в силовых структурах.

Напомним, в 2011 году администрация Тайшетского района предоставила ООО «ВАВ» в аренду земельные участки для бурения артезианских скважин — на территории котельной бывшего комбината строительной индустрии. На основании актов приемки работ по объекту было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. Однако установлено, что скважины были созданы в 2005 году мэрией города за счет бюджетных средств на основании муниципального контракта, заключенного с иркутским областным государственным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства.

Сейчас в кабинете мэра проводятся следственные мероприятия, на которых в качестве понятых присутствуют три представителя администрации Тайшетского района.

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