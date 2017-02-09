Морозные ночи омрачат свердловчанам уик-энд

Морозы не дадут свердловчанам передышки и в грядущие выходные. 10—12 февраля на Среднем Урале ночью ожидается 25−30 градусов ниже нуля. В низинах — до минус 40, сообщили «Уралинформбюро» в УГМС.

Днем же будет теплеть: в пятницу синоптики обещают минус 16−21, правда, с северным ветром. В субботу и воскресенье воздух прогреется еще сильнее — до 14−19 градусов ниже нуля. Местами небольшой снег.

В Екатеринбурге по ночам будет холодать до 26−28 градусов ниже нуля. Днем 10 февраля ожидается минус 17−19, 11 февраля — минус 15−17. В воскресенье столбики термометров поднимутся до 13−15 градусов со знаком минус, пройдет небольшой снег.