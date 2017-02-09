В Челябинской области возобновили движение на всех автодорогах кроме Варненского района

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта области, с 9 часов утра 9 февраля снято ограничение на движение автотранспорта на четырех дорогах в Кизильском районе закрыты четыре автодороги: Обручевка — Карабулан, Кизильское — Богдановское, Карабулан — Мартыновка — Гранитный, Верхняя Сосновка — Каменка — автодорога Кизильское-Богдановское.

Свободны для проезда закрытые накануне дороги в Брединском и КАрталинском районах: участок Карталы — Бреды (автодорог Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды), участок Аркаим — Бреды (дорога Кизильское — Бреды — Мариинский), Бреды — синий Шихан и Павловский — Айдырлинский.