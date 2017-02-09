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07:35 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области возобновили движение на всех автодорогах кроме Варненского района

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в 9 часов утра открывает для движения часть автодорог, где 8 февраля был введен запрет для проезда в связи с метелью и плохой видимостью. Пока запрещено движение в Варненском районе на автодороге Варна-Александровка — граница Казахстана.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта области, с 9 часов утра 9 февраля снято ограничение на движение автотранспорта на четырех дорогах в Кизильском районе закрыты четыре автодороги: Обручевка — Карабулан, Кизильское — Богдановское, Карабулан — Мартыновка — Гранитный, Верхняя Сосновка — Каменка — автодорога Кизильское-Богдановское.

Свободны для проезда закрытые накануне дороги в Брединском и КАрталинском районах: участок Карталы — Бреды (автодорог Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды), участок Аркаим — Бреды (дорога Кизильское — Бреды — Мариинский), Бреды — синий Шихан и Павловский — Айдырлинский.

По данным Челябинского Гидрометцентра, морозы в Челябинской области сохраняются. Сегодня днем синоптики обещают по области минус 16−21 градус, в горах и низинах до минус 25 градусов. Предстоящей ночью столбики термометров опустятся до минус 27−32 градусов, в горах и низинах — до минус 40 градусов. Северный, северо-западный 5−10 метров в секунду, отдельные порывы до 16 метров в секунду. Водителей просят не выезжать без необходимости на личном автотранспорте.

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