В Омске ЕГЭ для родителей пройдет в конце февраля

Для родителей омских школьников появилась возможность познакомиться с процедурой ЕГЭ и самим сдать экзамен. Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» пройдет по всей России.

Цель всероссийской акции — повысить информированность родителей школьников об особенностях экзаменационных процедур. В некоторых городах России экзамены для родителей уже прошли.

Так, например, участники пробного ЕГЭ в Москве успешно справились с предложенным им испытанием: преодолеть минимальный пороговый балл удалось всем.

Сергей Кравцов, руководитель Рособрнадзора:

— Разъяснить все нюансы ЕГЭ родителям не менее важно, чем самим выпускникам, ведь именно они могут правильно сориентировать, настроить и поддержать своих детей. Мы задумали эту акцию, чтобы показать взрослым, что такое ЕГЭ, чтобы они сами могли пройти процедуру итоговой аттестации и поделиться своим опытом с детьми. Сегодня в написании ЕГЭ поучаствовали около трех тысяч родителей из разных регионов, мы сами не ожидали, насколько востребована будет эта акция.

В Омске родители смогут сдать на выбор три предмета: математику, русский язык или обществознание. Для проведения экзаменов в Омске определят 3 площадки, возможно, одна будет находиться в районном центре. Попробовать себя в роли учеников родители смогут 28 февраля — в этот день пройдет экзамен.