Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
4 универсальных упражнения, чтобы снять стресс
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика»
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
В Антарктике от ледника откалывается огромный айсбергПо-настоящему огромный — один из крупнейших в истории
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Необычные здания-спирали (фото)
«Разрыв произошел быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
СМИ: у Памелы Андерсон роман с Джулианом Ассанжем
В Индии у женщины из головы извлекли живого таракана
4 универсальных упражнения, чтобы снять стресс
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей
Фоторепортажи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
07:31 (мск), источник: Om1.ru

В Омске ЕГЭ для родителей пройдет в конце февраля

В последний день февраля в Омской области пройдут родительские собрания, которые будут посвящены предстоящим экзаменам.

Для родителей омских школьников появилась возможность познакомиться с процедурой ЕГЭ и самим сдать экзамен. Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» пройдет по всей России.

Цель всероссийской акции — повысить информированность родителей школьников об особенностях экзаменационных процедур. В некоторых городах России экзамены для родителей уже прошли.

Так, например, участники пробного ЕГЭ в Москве успешно справились с предложенным им испытанием: преодолеть минимальный пороговый балл удалось всем.

Сергей Кравцов, руководитель Рособрнадзора:

— Разъяснить все нюансы ЕГЭ родителям не менее важно, чем самим выпускникам, ведь именно они могут правильно сориентировать, настроить и поддержать своих детей. Мы задумали эту акцию, чтобы показать взрослым, что такое ЕГЭ, чтобы они сами могли пройти процедуру итоговой аттестации и поделиться своим опытом с детьми. Сегодня в написании ЕГЭ поучаствовали около трех тысяч родителей из разных регионов, мы сами не ожидали, насколько востребована будет эта акция.

В Омске родители смогут сдать на выбор три предмета: математику, русский язык или обществознание. Для проведения экзаменов в Омске определят 3 площадки, возможно, одна будет находиться в районном центре. Попробовать себя в роли учеников родители смогут 28 февраля — в этот день пройдет экзамен.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Омске из-за аномальных морозов отменили лыжню России
Крымские татары призвали ООН признать полуостров частью РФ
ЦБ отозвал лицензию у банка «Енисей»
Советский футболист Виктор Чанов скончался на 58-м году жизни
Опубликовано письмо организатора терактов 11 сентября Обаме
Экзамен со стажем: закону о ЕГЭ исполняется 10 лет
В США произошло опасное сближение самолета с «бортом № 1» Трампа
Израильская ПРО сбила ракеты, запущенные с Синая
Спорт
Решение IBU: Фуркад выиграл или проиграл? России предложено до конца февраля добровольно отказаться от права на проведение чемпионата мира по биатлону 2021 года
Авто
Генерал оторвал ручку двери на «Патриоте»: УАЗ назвал виновного Глава научно-технического центра ООО «УАЗ» Евгений Галкин прокомментировал историю, подпортившую имидж автозавода
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика» После борьбы с онкологическим заболеванием скончался актер, номинант «Золотого глобуса» Ричард Хэтч, снявшийся во многих популярных телесериалах
Недвижимость
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Власти упростят сдачу жилья в аренду
Застройщики не сдали вовремя половину новостроек Москвы
Правительство одобрило бессрочную приватизацию жилья
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями Певица попала под капельницу.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь