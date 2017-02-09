В четверг в Украине сохранятся сильные морозы
В четверг, 9 февраля, в Украине ожидаются сильные морозы. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил Украинский Гидрометеорологический центр.
В четверг, 9 февраля, в Украине ожидаются сильные морозы. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил Украинский Гидрометеорологический центр.
На западе Украины облачно с прояснениями, ночью, днем местами небольшой снег, на дорогах местами гололед, ветер
В Карпатах ночью, днем местами небольшой снег, температура воздуха ночью -2 …- 7 градусов, днем 0 …- 5 градусов.
В Моршине ночью, днем местами небольшой снег, температура ночью -8 …- 10 градусов, днем -6 …- 8 градусов.
В Трускавце ночью, днем местами небольшой снег, температура ночью -9 …- 11 градусов, днем -5 …- 7 градусов.
В Сваляве ночью небольшой снег, днем местами небольшие осадки, температура ночью -2 …- 4 градуса, днем +4 … + 6 градусов.
На севере Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололед, ветер
В центре Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололед, ветер
На востоке Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололед, ветер
На юге Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололед, ветер
В Крыму переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололед, ветер
В Ялте без осадков. Температура ночью +1 … + 3 градуса, днем +3 … + 5 градусов.
В Киеве переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололед, ветер