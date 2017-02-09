В четверг в Украине сохранятся сильные морозы

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью, днем местами небольшой снег, на дорогах местами гололед, ветер северо-восточный, 5−10 м / с. Температура воздуха ночью -8 …- 15 градусов, днем -5 …- 11 градусов. В Закарпатье ночью -2 …- 7 градусов, днем +1 … + 6 градусов.

В Карпатах ночью, днем местами небольшой снег, температура воздуха ночью -2 …- 7 градусов, днем 0 …- 5 градусов.

В Моршине ночью, днем местами небольшой снег, температура ночью -8 …- 10 градусов, днем -6 …- 8 градусов.

В Трускавце ночью, днем местами небольшой снег, температура ночью -9 …- 11 градусов, днем -5 …- 7 градусов.

В Сваляве ночью небольшой снег, днем местами небольшие осадки, температура ночью -2 …- 4 градуса, днем +4 … + 6 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололед, ветер северо-восточный, 5−10 м / с. Температура воздуха ночью -17 …- 22 градуса, в Черниговской и Сумской областях -22 …- 27 градусов, днем -9 …- 14 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололед, ветер северо-восточный, 5−10 м / с. Температура воздуха ночью -17 …- 23 градусов, днем -8 …- 13 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололед, ветер северо-восточный, 5−10 м / с. Температура воздуха ночью -22 …- 27 градусов, днем -10 …- 15 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололед, ветер северо-восточный, 5−10 м / с, местами порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью -9 …- 16 градусов, днем -2 …- 8 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололед, ветер северо-восточный, 5−10 м / с, местами порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью -5 …- 10 градусов, днем +2 …- 3 градуса, на побережье ночью и днем 0 … + 5 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +1 … + 3 градуса, днем +3 … + 5 градусов.