Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
46-летний продюсер появился с новой пассией на вечеринке в Москве
Алсу вернулась к работе спустя полгода после родов
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Необычные здания-спирали (фото)
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
СМИ: срыв перемирия на Донбассе привел к краху ВСУ
Тина Канделаки поздравила мужа с 30-летием
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
В Индии у женщины из головы извлекли живого таракана
4 универсальных упражнения, чтобы снять стресс
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей
Фоторепортажи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
07:35 (мск), источник: ДЕЙТА

В Приморском крае детей научили выживать

В селе Весёлый Яр Ольгинского района провели открытые уроки о соблюдении правил пожарной безопасности, сообщает ИА «Дейта».

Инспекторы государственного пожарного надзора рассказали ученикам начальных классов о соблюдении обязательных правил, которые предотвратят возникновение чрезвычайной ситуации. Сотрудники МЧС напомнили ребятам, что спички — это не игрушка, а очень опасный предмет, о том, что недопустимо пользоваться открытым огнём без присмотра взрослых, о соблюдении мер предосторожности при эксплуатации бытовых электроприборов и о том, как правильно действовать в случае возникновения пожара. Ребятам показали мультфильм о правилах поведения и действиях в случае возникновения пожара. По окончании просмотра для детей была проведена викторина. Они активно отвечали на вопросы специалистов «чрезвычайного» ведомства, показывая свои познания.

Обучающий фильм о действиях в случае возникновения пожара в здании школы был показал для старшеклассников. С подростками была проведена профилактическая беседа о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности в быту. Ребята проявляли интерес и активность при общении с гостями, задавали им своим вопросы по теме пожарной безопасности, а также расспрашивали об обучении в Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России.

«В нашей работе очень важно выработать культуру безопасного поведения у подрастающего поколения. Если граждане будут знать как правильно вести себя при возникновении пожара или любой другой чрезвычайной ситуации, они смогут защитить себя и окружающих», — отметили сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ольгинского района.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Конный завод нанес серьезный ущерб экологии Приморья
Крымские татары призвали ООН признать полуостров частью РФ
ЦБ отозвал лицензию у банка «Енисей»
Советский футболист Виктор Чанов скончался на 58-м году жизни
Опубликовано письмо организатора терактов 11 сентября Обаме
Экзамен со стажем: закону о ЕГЭ исполняется 10 лет
В США произошло опасное сближение самолета с «бортом № 1» Трампа
Израильская ПРО сбила ракеты, запущенные с Синая
Спорт
Решение IBU: Фуркад выиграл или проиграл? России предложено до конца февраля добровольно отказаться от права на проведение чемпионата мира по биатлону 2021 года
Авто
Генерал оторвал ручку двери на «Патриоте»: УАЗ назвал виновного Глава научно-технического центра ООО «УАЗ» Евгений Галкин прокомментировал историю, подпортившую имидж автозавода
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика» После борьбы с онкологическим заболеванием скончался актер, номинант «Золотого глобуса» Ричард Хэтч, снявшийся во многих популярных телесериалах
Недвижимость
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Власти упростят сдачу жилья в аренду
Застройщики не сдали вовремя половину новостроек Москвы
Правительство одобрило бессрочную приватизацию жилья
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями Певица попала под капельницу.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь