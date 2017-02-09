В Приморском крае детей научили выживать

Инспекторы государственного пожарного надзора рассказали ученикам начальных классов о соблюдении обязательных правил, которые предотвратят возникновение чрезвычайной ситуации. Сотрудники МЧС напомнили ребятам, что спички — это не игрушка, а очень опасный предмет, о том, что недопустимо пользоваться открытым огнём без присмотра взрослых, о соблюдении мер предосторожности при эксплуатации бытовых электроприборов и о том, как правильно действовать в случае возникновения пожара. Ребятам показали мультфильм о правилах поведения и действиях в случае возникновения пожара. По окончании просмотра для детей была проведена викторина. Они активно отвечали на вопросы специалистов «чрезвычайного» ведомства, показывая свои познания.

Обучающий фильм о действиях в случае возникновения пожара в здании школы был показал для старшеклассников. С подростками была проведена профилактическая беседа о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности в быту. Ребята проявляли интерес и активность при общении с гостями, задавали им своим вопросы по теме пожарной безопасности, а также расспрашивали об обучении в Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России.

«В нашей работе очень важно выработать культуру безопасного поведения у подрастающего поколения. Если граждане будут знать как правильно вести себя при возникновении пожара или любой другой чрезвычайной ситуации, они смогут защитить себя и окружающих», — отметили сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ольгинского района.