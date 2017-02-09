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08:12 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Псу-инвалиду сделают уникальную операцию в Новосибирске

Новосибирские врачи прооперируют истерзанную живодерами собаку по кличке Дружок, сообщают волонтеры в группе «ВКонтакте» «Жертва живодера Дружок».

Напомним, в начале 2017 года СМИ сообщили об истерзанной собаке в Улан-Уде. Собаку обнаружили волонтеры и занялись лечением собаки. Живодеры резали с определённой периодичностью лапы псу, отрезали собаке нос. Волонтеры назвали собаку «Дружок», взяли под опеку, и пообещали привезти в Новосибирск на лечение, после того, как заживут все раны.

Ветеринар из Новосибирска Сергей Горшков обещал провести операцию. 3 февраля собака была доставлена в новосибирскую клинику.

Врачи разработают титановые протезы для нормального передвижения собаки.

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