Псу-инвалиду сделают уникальную операцию в Новосибирске

Напомним, в начале 2017 года СМИ сообщили об истерзанной собаке в Улан-Уде. Собаку обнаружили волонтеры и занялись лечением собаки. Живодеры резали с определённой периодичностью лапы псу, отрезали собаке нос. Волонтеры назвали собаку «Дружок», взяли под опеку, и пообещали привезти в Новосибирск на лечение, после того, как заживут все раны.