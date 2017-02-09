Псу-инвалиду сделают уникальную операцию в Новосибирске
Новосибирские врачи прооперируют истерзанную живодерами собаку по кличке Дружок, сообщают волонтеры в группе «ВКонтакте» «Жертва живодера Дружок».
Новосибирские врачи прооперируют истерзанную живодерами собаку по кличке Дружок, сообщают волонтеры в группе «ВКонтакте» «Жертва живодера Дружок».
Напомним, в начале 2017 года СМИ сообщили об истерзанной собаке в
Ветеринар из Новосибирска Сергей Горшков обещал провести операцию. 3 февраля собака была доставлена в новосибирскую клинику.
Врачи разработают титановые протезы для нормального передвижения собаки.