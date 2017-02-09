Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Горькая правда о гомеопатии
"Беларусь уйдет на Запад": почему Лукашенко ссорится с Россией
Почему Лукашенко решил взять курс на независимость от России?
СМИ: у Памелы Андерсон роман с Джулианом Ассанжем
В Антарктике от ледника откалывается огромный айсбергПо-настоящему огромный — один из крупнейших в истории
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
45-летняя актриса и крестница принца Чарльза найдена мертвой
Убийца, съевший полицейского, найден мертвым
«Разрыв произошел быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
В Индии у женщины из головы извлекли живого таракана
4 универсальных упражнения, чтобы снять стресс
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей
Фоторепортажи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
08:24 (мск), источник: Om1.ru

В Октябрьском округе Омска начали выдавать талоны на бесплатный вывоз снега

За ними уже выстроились в очередь местные жители, которые не хотят, чтобы их дома и гаражи не затопило во время паводка.

Администрация Октябрьского округа отчиталась в мэрию о том, насколько готова к весеннему половодью. Напомним, что в этом году в Омской области паводок ожидается сильнее обычного: снега выпало больше нормы.

В Октябрьском округе определили 34 места возможного подтопления. Сотрудники окружного участка «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» начали вывозить из «зон риска» снег.

Борис Солодухин, начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского округа:

 — Хотелось бы поблагодарить предприятия, руководители которых предоставляют технику и шанцевые инструменты для выполнения противопаводковых мероприятий. Это моторостроительное объединение имени Баранова, завод розлива минеральной воды «Омский», завод техуглерода.

Администрация Октябрьского округа начала выдавать талоны на бесплатный вывоз снега. Правом получить такие талоны обладают представители управляющих компаний и гаражных кооперативов, а также жители частного сектора. Оставшихся талонов хватит на приём 3500 кубометров снега.

За талонами следует обращаться в администрацию Октябрьского округа, в кабинет № 413. Их выдают в рабочие дни с 08:30 до 17:45. Перерыв на обед — с 13:00 до 14:00.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Омске из-за аномальных морозов отменили лыжню России
Крымские татары призвали ООН признать полуостров частью РФ
ЦБ отозвал лицензию у банка «Енисей»
Советский футболист Виктор Чанов скончался на 58-м году жизни
Опубликовано письмо организатора терактов 11 сентября Обаме
Экзамен со стажем: закону о ЕГЭ исполняется 10 лет
В США произошло опасное сближение самолета с «бортом № 1» Трампа
Израильская ПРО сбила ракеты, запущенные с Синая
Спорт
Решение IBU: Фуркад выиграл или проиграл? России предложено до конца февраля добровольно отказаться от права на проведение чемпионата мира по биатлону 2021 года
Авто
Генерал оторвал ручку двери на «Патриоте»: УАЗ назвал виновного Глава научно-технического центра ООО «УАЗ» Евгений Галкин прокомментировал историю, подпортившую имидж автозавода
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика» После борьбы с онкологическим заболеванием скончался актер, номинант «Золотого глобуса» Ричард Хэтч, снявшийся во многих популярных телесериалах
Недвижимость
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Власти упростят сдачу жилья в аренду
Незаконные дачи над Рублевкой будут искать дронами
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями Певица попала под капельницу.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь