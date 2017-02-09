В Октябрьском округе Омска начали выдавать талоны на бесплатный вывоз снега

Администрация Октябрьского округа отчиталась в мэрию о том, насколько готова к весеннему половодью. Напомним, что в этом году в Омской области паводок ожидается сильнее обычного: снега выпало больше нормы.

В Октябрьском округе определили 34 места возможного подтопления. Сотрудники окружного участка «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» начали вывозить из «зон риска» снег.

Борис Солодухин, начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского округа:

— Хотелось бы поблагодарить предприятия, руководители которых предоставляют технику и шанцевые инструменты для выполнения противопаводковых мероприятий. Это моторостроительное объединение имени Баранова, завод розлива минеральной воды «Омский», завод техуглерода.

Администрация Октябрьского округа начала выдавать талоны на бесплатный вывоз снега. Правом получить такие талоны обладают представители управляющих компаний и гаражных кооперативов, а также жители частного сектора. Оставшихся талонов хватит на приём 3500 кубометров снега.

За талонами следует обращаться в администрацию Октябрьского округа, в кабинет № 413. Их выдают в рабочие дни с 08:30 до 17:45. Перерыв на обед — с 13:00 до 14:00.