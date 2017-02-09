Жизнь в Приморье подорожала по всем статьям
В январе в Приморье дорожала одежда, постельное белье, лекарства, авто и мебель, сообщает ИА «Дейта».
В январе в Приморье дорожала одежда, постельное белье, лекарства, авто и мебель, сообщает ИА «Дейта».
«На 0,3 процента подорожало постельное белье: стеганые одеяла — на 0,4 процента и подушки — на 0,7 процента. Из одежды на 0,6−0,7 процента выросли цены на женские юбки из полушерстяных или смесовых тканей и ночные сорочки, на 1,2 процента — на мужские брюки из полушерстяных или смесовых тканей. Из детской одежды на 0,1−0,2 процента стали дороже пеленки, белье и ползунки для новорожденных, на 0,4 процента — носки и гольфы, на 0,6 процента — трикотажные костюмы для детей ясельного возраста», — говорится в сообщении Приморскстата.
На 0,2−0,4 процента подорожали шкафы для одежды,
На один процент подорожали б/у импортные легковые автомобили, на 2,5−3 процента — мотоциклы без коляски, скутеры, новые российские легковые автомобили.
Медикаменты в среднем подорожали на 0,6 процента.
На электротовары в среднем цены снизились на 1,5 процента: это холодильники двухкамерные, пылесосы, микроволновки, электрочайники, стиральные машины. Компьютеры в среднем незначительно подешевели, при это цены на мониторы упали на 0,2 процента, планшетные компьютеры — на 0,4 процента. Фотоаппараты стали дешевле на 0,5 процента.