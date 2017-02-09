Monatik отменил концерт в Уфе из-за запрета въезда в Россию
Концерт певца из Украины Дмитрия Monatik должен был состояться 23 февраля в «Огнях Уфы», но, к сожалению, музыкант был вынужден отменить свой тур в России.
Концерт певца из Украины Дмитрия Monatik должен был состояться 23 февраля в «Огнях Уфы», но, к сожалению, музыкант был вынужден отменить свой тур в России.
Причиной такого категоричного решения послужила обостренная политическая ситуация между Россией и Украиной. Власти Украины запретили Дмитрию Monatik въезжать в нашу страну. Удастся ли музыканту посетить наш город в будущем — пока неизвестно.