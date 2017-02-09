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07:59 (мск), источник: PROUFU.ru

Monatik отменил концерт в Уфе из-за запрета въезда в Россию

Концерт певца из Украины Дмитрия Monatik должен был состояться 23 февраля в «Огнях Уфы», но, к сожалению, музыкант был вынужден отменить свой тур в России.

Причиной такого категоричного решения послужила обостренная политическая ситуация между Россией и Украиной. Власти Украины запретили Дмитрию Monatik въезжать в нашу страну. Удастся ли музыканту посетить наш город в будущем — пока неизвестно.

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