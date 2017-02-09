В Уфе назначен главный редактор журнала «Ватандаш»
УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе назначен главный редактор республиканского журнала «Ватандаш». Редакцию возглавила Рашида Магадеева.
УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе назначен главный редактор республиканского журнала «Ватандаш». Редакцию возглавила Рашида Магадеева.
Магадеева Рашида Рафкатовна — журналист, заслуженный работник печати и массовой информации РБ, член Союза журналистов, кандидат филологических наук. После окончания МГУ заведовала отделом газеты «Башкортостан пионеры». С 1990 заведовала отделом газеты «Йэшлек», с 1991 была заместителем главного редактора газеты «Йэшлек». С 2001 — главный редактор газеты «Аҙна» («Неделя», Уфа), с 2006 — главный редактор студии телевидения ГУП ТРК «Башкортостан». Автор серии
«Ватандаш» —