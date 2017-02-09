Коммунальщики всю ночь боролись с последствиями снегопада

55 сотрудников муниципального предприятия «Эксдрупо» чистили дороги всю ночь.

''Работаем в режиме нон-стоп. Вот такая работа. Что делать".

''Рима, сами видите, как обстоят дела. Так и работаем".

''У нас нет времени, много хлопот".

«В каждом секторе работает примерно 15 спецмашин. В случае необходимости делают по три-четыре рейса».

Сотрудники «Эксдрупо» использовали 650 тонн противогололёдного материала. Вышли на расчистку снега и работники Дорожных служб. В этом году муниципальные власти закупили 80 тысяч тонн противогололёдного материала.