Коммунальщики всю ночь боролись с последствиями снегопада
Выпавший минувшим вечером снег прибавил хлопот сотрудникам Дорожных служб. Всю ночь они трудились в столице и пригородах, расчищая дороги и покрывая их противогололёдным реагентом.
Выпавший минувшим вечером снег прибавил хлопот сотрудникам Дорожных служб. Всю ночь они трудились в столице и пригородах, расчищая дороги и покрывая их противогололёдным реагентом.
55 сотрудников муниципального предприятия «Эксдрупо» чистили дороги всю ночь.
''Работаем в режиме
''Рима, сами видите, как обстоят дела. Так и работаем".
''У нас нет времени, много хлопот".
«В каждом секторе работает примерно 15 спецмашин. В случае необходимости делают по
Сотрудники «Эксдрупо» использовали 650 тонн противогололёдного материала. Вышли на расчистку снега и работники Дорожных служб. В этом году муниципальные власти закупили 80 тысяч тонн противогололёдного материала.