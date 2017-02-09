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08:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Кемеровчане смогут принять участие в подготовке к юбилею города

Следующий год станет юбилейным для столицы Кузбасса.

Глава города сообщил, что подготовка к торжествам по случаю 100-летия Кемерова уже началась.

На своей странице Вконтакте Илья Середюк рассказал, что к празднику выпустят юбилейные монеты. Об этом уже достигнута договоренность с Центробанком России. Сейчас в разработке находится реверс монеты. Из предложенных вариантов — здания администрации города и Главпочтамта, построенные по проекту известного кемеровского архитектора Л. К. Моисеенко. также рассматривается площадь с фонтаном перед драмтеатром и памятник Михайле Волкову перед корпусом КузГТУ.

Жители города смогут принять участие в разработке изображений для юбилейных монет. Для этого необходимо оставлять свои предложения в социальных сетях с хэштегом #кемерово100летмонета.

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