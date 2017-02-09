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10:00 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Сочи облагородят гостевые зоны

В Сочи первый вице-мэр Мугдин Чермит вместе с главами районов и руководителями департаментов администрации осмотрел гостевые зоны курорта.

Источник: ГТРК «Кубань»

Основные объекты на любимых у туристов улицах были облагорожены еще к Олимпиаде, но уже требуются обновления. Среди масштабных задач — убрать наносы из сухих деревьев в реке Мзымта.

Как отметил Мугдин Чермит, через 10 дней пройдет контрольный повторный объезд, на котором оценят выполнение поставленных задач. С незаконной рекламой и другими нелегальными конструкциями вдоль трасс разберутся профильные департаменты, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

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