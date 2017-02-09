В Сочи облагородят гостевые зоны

Основные объекты на любимых у туристов улицах были облагорожены еще к Олимпиаде, но уже требуются обновления. Среди масштабных задач — убрать наносы из сухих деревьев в реке Мзымта.

Как отметил Мугдин Чермит, через 10 дней пройдет контрольный повторный объезд, на котором оценят выполнение поставленных задач. С незаконной рекламой и другими нелегальными конструкциями вдоль трасс разберутся профильные департаменты, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.