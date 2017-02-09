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09:51 (мск), источник: VLADNEWS

Автомобилисты выйдут на митинг во Владивостоке

Место проведения пока неизвестно.

Источник: VLADNEWS

Неравнодушные жители Приморья, желающие решить проблему запрета ввоза бывших в употреблении автомобилей из Японии, подали уведомление в администрацию Приморского края на проведение митинга на воскресенье, 19 февраля. Решение о точном месте и времени проведения будет оглашено в конце этой недели, сообщает РИА VladNews.

Напомним, с первого января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей — обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Для того чтобы получить ПТС, автолюбитель должен преодолеть ряд дополнительных процедур, но в Приморском крае пока такой возможности нет.

Сейчас жители Владивостока стараются своими собственными силами решить проблему ввоза б/у автомобилей на территорию Приморья. Так, 6 февраля они организовали собрание, где решили подключить юристов и тщательно изучить закон. Депутат Думы Владивостока Андрей Галицких в разговоре с корреспондентом РИА VladNews сообщил, что если со стороны власти не будет озвучено решение проблемы, то в середине февраля будет организован митинг по проблемам автолюбителей.

Также на сайте CHANGE.ORG создана петиция Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву об отмене или отложении установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на ввозимые б/у автомобили из Японии. На сегодняшний день петицию подписали более 5000 человек.

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