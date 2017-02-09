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09:24 (мск), источник: АиФ Волгоград

Заболеваемость гриппом среди школьников в Волгограде снова выросла

Заболеваемость гриппом среди школьников в возрасте 7−14 лет увеличилась в Волгограде.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе Роспотребнадзора, за 30.01.2017−05.02.2017 наибольший прирост за неделею отмечен в группе детей школьного возраста 7−14 лет — на 26%. По данным еженедельно проводимого мониторинга за пятую календарную неделю отмечен незначительный рост количества случаев среди населения в целом на 5%.

Доля вируса гонконгского гриппа снизилась и составила на минувшей неделе 33%. Среди респираторных вирусов в настоящее время преобладает парагрипп и РС-вирус.

В Волгоградской области уровень заболеваемости совокупного населения находится ниже эпидемического порога на 52%.

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