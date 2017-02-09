Заболеваемость гриппом среди школьников в Волгограде снова выросла
Заболеваемость гриппом среди школьников в возрасте 7−14 лет увеличилась в Волгограде.
Заболеваемость гриппом среди школьников в возрасте 7−14 лет увеличилась в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Доля вируса гонконгского гриппа снизилась и составила на минувшей неделе 33%. Среди респираторных вирусов в настоящее время преобладает парагрипп и
В Волгоградской области уровень заболеваемости совокупного населения находится ниже эпидемического порога на 52%.