Ленинградский район Калининграда останется без горячей воды и тепла
Жилые дома и детский сад останутся без горячей воды и тепла 9 февраля в Ленинградском районе, сообщают в администрации города.
Жилые дома и детский сад останутся без горячей воды и тепла 9 февраля в Ленинградском районе, сообщают в администрации города.
Отключения произойдут
МП «Калининградтеплосеть» приносит извинения потребителям, проживающим в домах: по улице ул. Зарайская 1−19, Московском проспекте 85−93 и 64−74. Также водоснабжения не будет в детском саду № 31.