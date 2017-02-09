Ленинградский район Калининграда останется без горячей воды и тепла

Отключения произойдут из-за ликвидации аварии на участке тепловой сети с 8 утра до 19 часов вечера.

МП «Калининградтеплосеть» приносит извинения потребителям, проживающим в домах: по улице ул. Зарайская 1−19, Московском проспекте 85−93 и 64−74. Также водоснабжения не будет в детском саду № 31.