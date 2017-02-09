Облачная погода с потеплением ожидается в Москве
Температура воздуха в столице днем составит минус 4−6 градусов.
Температура воздуха в столице днем составит минус 4−6 градусов.
Температура воздуха в столице вернется в рамки нормальных календарных значений. Облачная погода и температура до минус 6 градусов ожидается в столичном регионе в четверг, 9 февраля, говорится на сайте Гидрометцентра РФ.
«Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Днем возможна гололедица. Ветер
Такая погода, согласно прогнозам, сохранится в городе до конца недели. Однако в понедельник, 13 февраля, в столице снова похолодает. Столбики термометров будут показывать до минус 15 градусов мороза.