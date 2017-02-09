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11:36 (мск), источник: Мослента

Облачная погода с потеплением ожидается в Москве

Температура воздуха в столице днем составит минус 4−6 градусов.

Источник: Агентство «Москва»

Температура воздуха в столице вернется в рамки нормальных календарных значений. Облачная погода и температура до минус 6 градусов ожидается в столичном регионе в четверг, 9 февраля, говорится на сайте Гидрометцентра РФ.

«Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Днем возможна гололедица. Ветер северо-западный 5−10 метров в секунду», — сообщают синоптики.

Такая погода, согласно прогнозам, сохранится в городе до конца недели. Однако в понедельник, 13 февраля, в столице снова похолодает. Столбики термометров будут показывать до минус 15 градусов мороза.

Справка
Как пережить морозы. Советы экспертовКто предупрежден — тот вооружен. Что делать при обморожении и как правильно одеваться, как оживить автомобиль и заставить работать неприспособленный к низким температурам гаджет, как утеплить квартиру и какие фильмы про выживание в стужу посмотреть - эксперты медиапроектов Mail.Ru делятся секретами борьбы с зимними морозами.
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