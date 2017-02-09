Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
"Беларусь уйдет на Запад": почему Лукашенко ссорится с Россией
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Анна Седокова ждет третьего ребенка
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Необычные здания-спирали (фото)
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
СМИ: срыв перемирия на Донбассе привел к краху ВСУ
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Силовики ДНР по горячим следам вышли на убийц Гиви – СМИ
Убит Гиви: минобороны ДНР раскрывает подробности
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей
Фоторепортажи
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
20Ситуация на юго-востоке Украины
09:46 (мск), источник: VLADNEWS

​Во Владивостоке избавляются от новогодних ёлок

Порядка 5 тонн деревьев перерабатываются в тепло и горячую воду.

Во Владивостоке продолжается сезон утилизации ёлок, оставшихся после новогодних праздников. На МУПВ «Спецзавод № 1», где перерабатываются деревья, побывал корреспондент РИА VladNews.

«Процесс утилизации ёлок происходит на специализированном оборудовании. Ёлки после новогодних праздников привозятся к нам. Далее происходит их дробление и утилизация путём сжигания на нашем предприятии, — рассказывает Александр Сельков, начальник управления сбыта МУПВ “Спецзавод № 1”. — Опилки — это древесные отходы после дробления, которые смешиваются с коммунальными отходами и попадают в котельное оборудование. Дальше вырабатывается тепловая энергия и идёт для обогрева жителей нашего города».

По словам Александра Селькова, любой житель может сдать ель на утилизацию совершенно бесплатно, и только управляющие компании, либо организации, которые непосредственно занимаются продажей или специально вывозят ёлки от жилых домов, платят в соответствие с установленным тарифом по утилизации древесных отходов.

От утилизации ёлок есть экономический эффект, хоть и сравнительно небольшой.

«Экономический эффект обуславливается тем, что в плане экологии ёлки не размещаются, а идут на непосредственную выработку тепловой энергии. Большого экономического эффекта нет, потому что имеется небольшой объём отходов. Но всё равно это улучшает экологическую обстановку в нашем крае» — замечает Александр Сельков.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Предприятия Владивостока приглашают принять участие в конкурсе «Успех и безопасность»
Белорусские товары будут отслеживать от границы до места продажи
СМИ: ЦБ планирует передавать банкам все данные о долгах россиян
Советский футболист Виктор Чанов скончался на 58-м году жизни
Опубликовано письмо организатора терактов 11 сентября Обаме
Все въезжающие в Китай будут сдавать отпечатки пальцев
В США произошло опасное сближение самолета с «бортом № 1» Трампа
Израильская ПРО сбила ракеты, запущенные с Синая
Спорт
Поветкин отверг обвинения в употреблении допинга на суде в США Спортсмен отметил, что по рекомендации врача осенью 2015 года применял данное средство во время тренировок, которые проходили в Казахстане
Авто
Генерал оторвал ручку двери на «Патриоте»: УАЗ назвал виновного Глава научно-технического центра ООО «УАЗ» Евгений Галкин прокомментировал историю, подпортившую имидж автозавода
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика» После борьбы с онкологическим заболеванием скончался актер, номинант «Золотого глобуса» Ричард Хэтч, снявшийся во многих популярных телесериалах
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Власти упростят сдачу жилья в аренду
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями Певица попала под капельницу.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь