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09:47 (мск), источник: СуперОмск

Омск поборется за звание самого доброго города в стране

Омск снова присоединится к всероссийской акции «Марафон добрых дел», в которой год назад занял пятое место.

Источник: РИА "Новости"

В этом году участникам будет предложено пройти 5 этапов и выполнить свыше 30 заданий, начиная со сбора макулатуры и батареек и заканчивая организацией масштабных экологических мероприятий в своих городах. Как и в прошлом году, победитель акции помимо всероссийского признания получит два билета в любую точку России.

Акция, организованная Общественной палатой РФ совместно с Российским фондом мира, стартует 1 марта и буд посвящена Году экологии. Регистрация учатников уже началась на сайте добродела.рф.

«Наша основная задача — вовлечь как можно больше россиян в решение экологических проблем страны. Поэтому мы специально выбрали игровой формат, чтобы участникам было интересно выполнять задания и бороться за победу. В этот раз наши эксперты разработали более 30 различных заданий, начиная от сбора макулатуры и заканчивая проведением экофестивалей в своих городах», — рассказала инициатор акции, член ОП РФ Елена Сутормина.

В рамках акции будут определены не только 10 самых добрых городов России, но и 10 самых добрых школ. Итоговые рейтинги будут формироваться, исходя из количества добрых дел, выполненных в рамках акции жителями российских городов и учащимися школ.

В 2016 году по итогам акции самым добрым городом стал Якутск, второе место заняла Москва, а третье — Санкт-Петербург. Следом расположились Волгоград, Омск, Чебоксары, Новочеркасск, Ульяновск, Вологда и Екатеринбург. Участие в акции приняли свыше 7 тысяч россиян из 250 городов России.

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