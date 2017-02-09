Публично опозорившая кондуктора красноярка попросила прощения

Напомним, инцидент произошел в начале февраля в троллейбусе № 7.

Пассажиры — женщина и ее юный сын — заподозрили кондуктора в том, что она находится в нетрезвом состоянии. На жалобу водитель предложили вызывать ГИБДД, но женщина не захотела оставаться для разбирательств, заявив, что у нее нет на это времени. В департаменте транспорта красноярской мэрии подтвердили, что к ним поступила такая жалоба от пассажирки, после чего троллейбус сняли с рейса и провели служебную проверку. Алкотестер и обследование в наркологическом диспансере показали, что женщина-кондуктор была трезва.

Известно, что она работает кондуктором с 1999 года и является уважаемым человеком, за все время ее работы никаких замечаний и нарушений не было.

Накануне пассажирка, обвинившая ее в недобросовестной работе, признала свою ошибку и извинилась. Эту информацию женщина сама подтвердила Newslab.ru. Однако от дальнейших комментариев относительно этой ситуации она отказалась. В том числе не ответила на вопрос, почему она сделала это только через неделю и в какой форме — лично принесла извинения или только на камеру.

Приняла ли кондуктор такие извинения и будет ли она подавать в суд, пока неизвестно.