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09:35 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Весна в Приморье придет рано и будет затяжной — Борис Кубай

По прогнозам главного синоптика края, волны тепла будут чередоваться с волнами холода.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 9 февраля, PrimaMedia.

Весна в этом году будет ранней и затяжной, такой прогноз дал начальник Примгидромета Борис Кубай. По словам главного синоптика Приморского края, волны тепла будут чередоваться с волнами холода, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт Примгидромета.

«Еще с конца января в тропосфере над территорией Дальнего Востока начались весенние процессы, которые имеют целый ряд особенностей, отличающихся от зимних. Весна в этом году будет затяжной, с чередованием волн тепла и холода, — рассказал Борис Кубай.

Отметим, что сегодня, 9 февраля, к Приморью приближается высотный циклонический вихрь, и в ближайшие сутки край будет находиться под его влиянием.

Циклон зародился в средних слоях атмосферы над северо-востоком Китая и запасы влаги в его зоне невелики, поэтому интенсивных осадков не ожидается: в основном небольшой, в некоторых районах умеренный снег. Ветер северный умеренный, на побережье сильный.

Температура ночью −12…−19°С, в горных районах −22…−27°С, на побережье −6…−11°С. Днем −5…−11°С, на побережье −4…+1°С.

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