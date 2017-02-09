Архитектор из Уфы спроектировал мегаяхту в Голландии

Автор масштабного проекта — уроженец Уфы, Игорь Лобанов. Длина шестипалубной яхты, которая получила название Jubilee, составляет 110 метров. Она спроектирована так, что на первый взгляд кажется, что палуб гораздо больше, чем есть на самом деле. Издалека палубы выглядят прямыми, но вблизи оказываются изящно изогнутыми. На яхте имеется свой бассейн со встроенным аквариумом, 15 просторных кают для 30 гостей.

Строительство Jubilee началось в 2012 году, и скоро она пройдет первые испытания в Северном море, а затем отправится плавать в Средиземное.

Архитектор Игорь Лобанов родился и вырос в Уфе, получил математическое образование в МГУ. В 27 лет Игорь отправился в Турин, Италия, учиться транспортному дизайну. После этого он получил степень магистра искусств в области автомобильного дизайна в университете Кавентри в Великобритании. В 2003 году он стал работать в сфере яхтенного дизайна. В 2013 году его признали лучшим дизайнером яхт года в Каннах.