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10:58 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

10 февраля в ряде домов Советского района Казани не будет света

Электричество отключат в поселках Константиновка и Радужный.

(Город Казань KZN.RU, 9 февраля). 10 февраля в ряде домов Советского района Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

С 8.00 до 17.00 света не будет в поселке Константиновка по улицам: Овощеводов и Хансувар.

С 8.00 до 17.00 электричество отключат в поселке Радужный по улицам: Коринфского, Райская, Тенишева, Хлебникова.

Кроме того, электричества не будет в ряде промышленных и административных зданий Советского района.

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