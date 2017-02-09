В Челябинске из-за морозов отменили 11 междугородних автобусов
Отменены только вечерние рейсы.
Отменены только вечерние рейсы.
Автобусы не выйдут в рейс
Сегодня, 9 февраля, одиннадцать автобусов из Челябинска не выйдут в вечерний рейс
Уточнить информацию можно в справочной по телефону: 778−62−42.
Напомним, сотрудники МЧС предупредили южноуральцев об аномально низких температурах и порекомендовали воздержаться от дальних поездок. 8 февраля некоторые участки дорог были полностью закрыты для транспорта, к утру 9 февраля ограничение снято.