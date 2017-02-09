В Челябинске из-за морозов отменили 11 междугородних автобусов

Автобусы не выйдут в рейс из-за морозов, сообщают в в справочной Северного автовокзала.

Сегодня, 9 февраля, одиннадцать автобусов из Челябинска не выйдут в вечерний рейс из-за низких температур. Рейсы отменены в Казахстан, Уфу, Карталы, Верхний Уфалей, Целинный, а также несколько автобусов, следующих в уйском и чебаркульском направлениях.

Уточнить информацию можно в справочной по телефону: 778−62−42.

Напомним, сотрудники МЧС предупредили южноуральцев об аномально низких температурах и порекомендовали воздержаться от дальних поездок. 8 февраля некоторые участки дорог были полностью закрыты для транспорта, к утру 9 февраля ограничение снято.