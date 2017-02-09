Двадцатиградусные морозы идут на Кубань

Отметим, что минимальное охлаждение воздуха ожидается в северной части региона, об этом пишет «Блокнот».

Ветер сильнее всего будет дуть в Новороссийске. Здесь его порывы достигнут 38 м/с, столбики термометров днем покажут до плюс 3, а ночью — до минус 8.

В других городах Черноморского побережья температура будет примерно такой же, кроме юга. В столице Кубани прогнозируется сильный ветер, порывы которого будут достигать 18 м/с. Температура воздуха днем будет около нуля, ночью минус 8−10 градусов.

Как писал «ФедералПресс» ранее, 8 февраля синоптики объявили штормовое предупреждение в Краснодаре. В городе — осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Кроме того, прогнозируется сильный гололед, налипание мокрого снега, усиление ветра до 13−18 м/с.