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10:05 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Двадцатиградусные морозы идут на Кубань

КРАСНОДАР, 9 февраля, РИА ФедералПресс. В Краснодарском крае прогнозируется резкое снижение температуры. К ураганному ветру добавится двадцатиградусный мороз.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Отметим, что минимальное охлаждение воздуха ожидается в северной части региона, об этом пишет «Блокнот».

Ветер сильнее всего будет дуть в Новороссийске. Здесь его порывы достигнут 38 м/с, столбики термометров днем покажут до плюс 3, а ночью — до минус 8.

В других городах Черноморского побережья температура будет примерно такой же, кроме юга. В столице Кубани прогнозируется сильный ветер, порывы которого будут достигать 18 м/с. Температура воздуха днем будет около нуля, ночью минус 8−10 градусов.

Как писал «ФедералПресс» ранее, 8 февраля синоптики объявили штормовое предупреждение в Краснодаре. В городе — осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Кроме того, прогнозируется сильный гололед, налипание мокрого снега, усиление ветра до 13−18 м/с.

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