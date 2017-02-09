Парковку на участке улицы Декабрьских Событий в Иркутске запретят с 27 февраля

Парковка на левой стороне улицы Декабрьских Событий на участке от пересечения с улицей Ямской до улицы Тимирязева будет запрещена в Иркутске с 27 февраля. В скором времени там установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор». Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.

«Данные меры принимаются для обеспечения безопасности дорожного движения, а также уменьшения количества транспортных заторов в центральной части Иркутска», — отметили в пресс-службе.

Напомним, дорожные знаки, запрещающие парковку по нечетной стороне улицы Российской на участке от 5-й Армии до улицы Степана Разина в Иркутске, начнут действовать с 13 февраля. Кроме того, нельзя будет ставить машины вдоль домов № 35 и № 37 на улице Седова. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения сужения проезжей части припаркованными автомобилями с обеих сторон улицы.