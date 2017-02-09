Погода в Крыму: в четверг штормовой ветер и мороз
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев — РИА Новости (Крым). В четверг в Крыму сохраняется штормовое предупреждение — прогнозируются
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев — РИА Новости (Крым). В четверг в Крыму сохраняется штормовое предупреждение — прогнозируются
Об этом сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Температура воздуха ночью составит от —2 до —7 градусов, днем — от —4 до +1. Осадков не ожидается.
В Симферополе в четверг переменная облачность, без осадков. Ветер будет
В Севастополе также переменная облачность и без осадков. Ветер
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым),