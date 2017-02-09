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09:53 (мск), источник: РИА Крым

Погода в Крыму: в четверг штормовой ветер и мороз

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев — РИА Новости (Крым). В четверг в Крыму сохраняется штормовое предупреждение — прогнозируются северо-восточный ветер с силой 20−25 м/с, местами гололедно-изморозевые отложения, а на дорогах гололедица.

Об этом сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура воздуха ночью составит от —2 до —7 градусов, днем — от —4 до +1. Осадков не ожидается.

В Симферополе в четверг переменная облачность, без осадков. Ветер будет северо-восточный со скоростью 10−15 м/с, местами до 20 м/с. Столбики термометров ночью покажут —3…-5 градусов, днем — 0…-2.

В Севастополе также переменная облачность и без осадков. Ветер северо-восточный, 10−15 м/с. Температура воздуха ночью составит от 0 до +2 градусов, днем — от +2 до +4.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), из-за сильного ветра и обледенения проводов в Крыму без электроснабжения находятся жители 21 населенного пункта. Кроме того, в результате непогоды более суток приостановлена работа Керченской паромной переправы.

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