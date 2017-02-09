Мадонна показала совместное фото с удочеренными близняшками

Мать сестер умерла, а отец решил не принимать участие в воспитании, бросив детей ради новой семьи, передает peopletalk.

В большинстве случаев предпочтение во время принятия решения об усыновлении отдается более молодым родителям. Однако судья Фиона Муайл отметила, что Мадонна способна предоставить детям семью «в роскошном, просторном и комфортном доме в хорошем районе».