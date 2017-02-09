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10:03 (мск), источник: РБК - Украина

Мадонна показала совместное фото с удочеренными близняшками

58-летняя певица Мадонна опубликовала фотографию с двумя близняшками из Малави, которых суд разрешил ей удочерить.

Мать сестер умерла, а отец решил не принимать участие в воспитании, бросив детей ради новой семьи, передает peopletalk.

В большинстве случаев предпочтение во время принятия решения об усыновлении отдается более молодым родителям. Однако судья Фиона Муайл отметила, что Мадонна способна предоставить детям семью «в роскошном, просторном и комфортном доме в хорошем районе».

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