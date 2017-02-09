Выставка воронежского художника-бомжа Валерия Исаянца открылась в галерее «Х. Л. А. М.»

Открытие персональной выставки воронежского странствующего художника и поэта Валерия Исаянца «Орфей причаливает в ад» состоялось в галерее «Х. Л. А. М.» (улица Депутатская, 1) в среду, 8 февраля. В экспозицию вошли более 150 рисунков с комментариями автора.

Валерий Исаянц с 90-х годов живет на улице, странствует по лесам и электричкам. Рисунки он создает фломастерами на картоне и бумаге. Почти каждое произведение сопровождает заголовок или пояснительная подпись. Специально для выставки галерист Алексей Горбунов встретился с Валерием Исаянцем и попросил его рассказать об отдельных рисунках подробнее. Так возле картин художника появились листы с рассказами — о пьесе «Фотограф» в главной роли с Арнольдом Шварцнеггером, о Леониде Семаго — по мнению Исаянца, председателе Комитета Охраны Мира, о дирижаблях и трубах, очищающих атмосферу, и другие.

— Валерий Исаянц фонтанирует потрясающими образами. Его речь бывает сложно понять, но его рисунки и стихи говорят сами за себя. Это не фантазийный мир, это мир настоящего художника. Главная ценность для него — радость жизни, — отметил Алексей Горбунов.

Выставка «Орфей причаливает в ад» будет работать в «Х. Л. А. М.е» до 2 марта. Вход свободный. Галерея открыта ежедневно с 16:00 до 20:00.

Во время работы выставки в галерее будет стоять ящик для сбор пожертвований в пользу художника.