В Башкирии повысилась выявляемость сокрытых ЧП на производстве

УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкортостане стало больше раскрытых несчастных случаев на производстве, о которых работодатели предпочли умолчать, желая избежать санкций и выплат пострадавшим. Как сообщила на брифинге по итогам года руководитель Гострудинспекции РБ Татьяна Астрелина, в 2016-м было выявлено 58 таких случаев, в 2015-м — 18. По ее словам, сокрытые случаи выявляются благодаря обращениям пострадавших и активному взаимодействию правоохранительными органами и лечебными учреждениями. В ведомство поступает большой объем данных, в том числе обращения граждан с производственными травмами.