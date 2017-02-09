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10:45 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии повысилась выявляемость сокрытых ЧП на производстве

УФА, 9 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкортостане стало больше раскрытых несчастных случаев на производстве, о которых работодатели предпочли умолчать, желая избежать санкций и выплат пострадавшим. Как сообщила на брифинге по итогам года руководитель Гострудинспекции РБ Татьяна Астрелина, в 2016-м было выявлено 58 таких случаев, в 2015-м — 18. По ее словам, сокрытые случаи выявляются благодаря обращениям пострадавших и активному взаимодействию правоохранительными органами и лечебными учреждениями. В ведомство поступает большой объем данных, в том числе обращения граждан с производственными травмами.

В Гострудинспекции посоветовали обращаться своевременно: «Были случаи, когда граждане просили разобраться с несчастным случаем, произошедшим с ними лет 30 назад. Проверить такой случай не представляется возможным, тем более, когда уже не существует самой организации-работодателя».

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